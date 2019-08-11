Село Марёво, Новгородская область, , 21:04 — REGNUM

В Новгородской области всем пострадавшим от подтоплений, вызванных обильными дождями, будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил сегодня, 11 августа, на заседании областной комиссии по ликвидации ЧС.

Заседание прошло в Марёвском районе — эта территория пострадала от последствий сильных дождей, наряду с Валдайским, Демянским, Марёвским, Окуловским и Холмским районами.

Глава региона поручил муниципалитетам оценить нанесённый ущерб. В режиме видеоконференции Андрей Никитин дал поручение профильным министрам обеспечить необходимую медицинскую помощь, социальную поддержку и подвоз продуктов там, где это необходимо.

«Наличие продуктов, доступ к медицинской помощи и социальным услугам — это первое, на что нужно обратить внимание. В первую очередь, необходимо помочь семьям, где есть инвалиды, люди старшего возраста, дети», — отметил глава региона.

По словам исполняющего обязанности начальника регионального управления МЧС по Новгородской области Николая Тимофеева, ситуация стабилизировалась: в семи населённых пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Холмского районов остаются подтопленными 79 подворий. Были размыты 15 участков дорог и деревянная переправа, при этом восемь участков дорог уже восстановлены. В данный момент отсутствует проезд к 15 населённым пунктам, в которых проживает 68 человек.

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