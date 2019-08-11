Вашингтон, , 19:07 — REGNUM

26-летнего мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart, задержали во Флориде в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает телеканал ABC.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники полиции приняли такое решение после того, Ричард Клэйтон 6 августа разместил «подозрительный пост» в социальной сети Facebook.

«Остается еще три дня надзорного режима, после этого я получу обратно свою AR-15 (полуавтоматическая винтовка), — написал житель США. — Не ходите в Walmart на следующей неделе».

Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в город Эль-Пасо (штат Техас, США) в торговом центре Walmart погибли 22 и были ранены 24 человека. Посетителей обстрелял 21-летний Патрик Вуд Крузиус.