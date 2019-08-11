Винница, Украина, , 18:11 — REGNUM

В Винницкой области Украины столкнулись два транспортных средства — микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль ВАЗ 2170. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ДТП произошло в субботу, 10 августа, на автодороге Немиров — Гайсин вблизи села Красное Немировского района. По последним данным, в результате происшествия пострадали восемь человек (семеро пассажиров и водитель микроавтобуса).

«38-летний водитель автомобиля ВАЗ 2170… допустил боковое столкновение с микроавтобусом Mersedes… после чего микроавтобус съехал в кювет», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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