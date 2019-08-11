Пхукет, Таиланд, , 16:21 — REGNUM

Как минимум восемь человек пострадали, ещё двое пропали без вести в результате обрушения строящегося здания на острове Пхукет в Таиланде. Об этом 11 августа сообщает новостной портал The Thaiger.

Скорая помощь. Тайланд (cc) Jeffrey Beall

ЧП произошло в 11:00 мск в муниципалитете Равай на строительной площадке, где возводилось трёхэтажное здание. На место происшествия прибыли спасатели, оказали помощь пострадавшим и приступили к разбору завалов.

Восемь пострадавших были госпитализированы, информация об их состоянии не сообщается. Два человека числятся пропавшими без вести. Место происшествия оцеплено, идёт поисково-спасательная операция.

Причина обрушения здания выясняется. На место происшествия прибыл представитель администрации муниципалитета для контроля ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении минарета старинной мечети в Дагестане. В результате ЧП никто не пострадал.

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