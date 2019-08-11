Москва, , 16:13 — REGNUM

Двое неизвестных похитили из офисного здания рюкзак с 7 млн рублей в Хорошевском районе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве пояснили, что сообщение о разбойном нападении на Ходынском бульваре поступило 9 августа в службу «02» от гендиректора коммерческой организации. В ходе проверки установлено, что двое неизвестных вошли в офис, где избили заявителя, а затем забрали рюкзак с 7 млн рублей и скрылись.

По факту нападения было возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»), добавили в полиции.

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