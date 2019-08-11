Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 16:01 — REGNUM

Более 400 человек были эвакуированы на острове Гран-Канария из-за природных пожаров. Об этом 11 августа сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Эвакуация населения продолжается в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Жителям предписано покинуть свои дома, так как угроза жизни и безопасности остаётся высокой.

Службе спасения Канарских островов пока не удаётся взять лесные пожары под свой контроль. Огнём в настоящее время захвачено около тысячи гектаров леса.

В тушении пожара задействовано более 200 военнослужащих, мобилизована авиация.

Накануне правоохранители задержали предполагаемого виновника возникновения пожара. Причиной возгорания, предположительно, могло стать нарушение правил противопожарной безопасности при использовании сварочного аппарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высшем уровне пожарной опасности, который был объявлен в Греции из-за аномальной жары.

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