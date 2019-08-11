Холм, Новгородская область, , 15:04 — REGNUM

Подтопления от паводка после сильных дождей затронули ещё Холмский район, расположенный на самом юге Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, подтопления, а территории района стали фиксироваться к вечеру 10 августа.

Паводок. Новгородская область Mchs.gov.ru

По данным ведомства, на автодорогах через мосты к деревням Рогозино и Борок переливается вода, при этом сами мосты не разрушены.

Всего подтоплено 11 приусадебных участков — шесть в деревне Устье, пять — в деревне Корпово. В этих деревнях проживает 40 человек, в том числе четыре ребёнка.

«Затопило все огороды, в некоторых местах вода уже в подвале. Деревня малонаселена, но при этом там много стариков и есть дети. Въезда в деревню нет, дорогу размыло в некоторых местах. Люди остались без питьевой воды и продуктов», — пишут жители Корпово в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате выпадения обильных осадков 9 августа в Новгородской области произошли подтопления территорий населённых пунктов и участков дорог в Демянском, Марёвском и Валдайском районах. В Марёвском и Демянском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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