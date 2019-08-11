Осло, , 14:49 — REGNUM

Стрельба в мечети в пригороде Осло Беруме рассматривается полицией Норвегии в том числе и как возможная попытка совершить теракт. Об этом 11 августа сообщил журналистам на пресс-конференции представитель правоохранительных органов.

Представитель полиции пояснил, что инцидент со стрельбой в мечети, который произошёл 10 августа, расследуется правоохранительными органами как попытку совершить теракт.

В результате стрельбы пострадал один человек. Полицией был задержан стрелявший, который оказался гражданином Норвегии. По данным полиции, злоумышленник действовал в одиночку, без сообщников.

Сообщается, что расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте со стрельбой в мечети, который произошёл в пригороде Осло.

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