Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:03 — REGNUM

Трёхдневный траур объявил президент Танзании Джон Магуфули по погибшим в результате взрыва бензовоза на востоке страны. Об этом 11 августа сообщает газета The Citizen.

Взрыв бензовоза с топливом произошёл 10 августа в городе Морогоро, расположенном в 200 км к западу от административного центра Танзании Дар-эс-Салама.

Машина с топливом попала в ДТП и перевернулась, из неё вылился бензин. Возле бензовоза собралась толпа местных жителей, которые начали собирать топливо. По словам очевидцев, взрыв произошёл после того, как кто-то из присутствовавших на месте происшествия мужчин закурил сигарету.

В результате взрыва погибли 64 человека, ещё 70 пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницы Морогоро и в Дар-эс-Саламе.

Президент Магуфули выступил с обращением к гражданам Танзании, где попросил прекратить преступную и опасную практику краж топлива из повреждённых автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 61 погибшем в результате взрыва бензовоза в Танзании.

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