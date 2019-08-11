Чита, , 12:45 — REGNUM

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае возросла ещё на 10 тыс. гектаров. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает «Авиалесоохрана».

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, на территории Забайкальского края пылают 109 тыс. на леса. Площадь пожаров увеличивается. Местные СМИ отмечают, что «Авиалесоохрана» обычно занижает данные по площади пожаров.

Напомним, что ранее сильные лесные пожары бушевали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Примечательно, что министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин признал, что леса от массовых пожаров может спасти только возврат к системе лесного хозяйства времен СССР. В Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, за каждым из которых была закреплена определенная территория.

Сейчас таких специалистов в России около 20 тыс. человек. Этого явно не достаточно для огромных лесных массивов России.

При наличии большого количества лесных инспекторов лесные пожары можно фиксировать на ранней стадии и довольно оперативно ликвидировать.