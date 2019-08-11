Иерусалим, , 12:21 — REGNUM

На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Сегодня мусульмане всего мира отмечают религиозный праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам). В текущем году он совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.

Потасовка произошла у ворот Муграби, через которые обычно на Храмовую гору поднимаются экскурсионные группы.

Израильские правоохранители из опасения конфликта заранее запретили в сегодняшний день посещение святынь Храмовой горы всем немусульманам, включая последователей иудаизма, среди которых есть те, кто ратует за восстановление еврейского присутствия на Храмовой горе, то есть за строительство Храма.

У палестинцев в преддверии праздника циркулировали слухи о том, что еврейские поселенцы хотят захватить мечеть Аль-Акса.

В итоге, в результате столкновений пострадали как минимум 14 представителей арабо-мусульманской общины и четверо сотрудников израильской полиции.

Дело в том, что на Храмовой горе, где в древности находились главные иудейские святыни, сейчас находятся святыни мусульманские — мечть Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.