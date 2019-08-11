Биробиджан, , 11:23 — REGNUM

В Ленинском районе Еврейской автономной области двое местных жителей из хулиганских побуждений разрезали три водоналивные дамбы, чем привели их в негодность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Установленные с большим трудом спасателями и местными жителями водоналивные дамбы, предназначенные для защиты посёлка от наводнения, были повреждены двумя 18-летними местными жителями. Оперативно-следственная группа быстро установила подозреваемых, которые признались в содеянном, пояснив, что действовали из хулиганских побуждений, не задумываясь о последствиях.

В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело по ст. 215.2 Уголовного Кодекса России «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

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Как сообщало ИА REGNUM, на строительстве водозащитных дамб в Еврейской автономной области наравне со спасателями трудились местные жители, в том числе женщины, старики и дети. Уровень Амура в районе населённого пункта Ленинское превысил значения многолетних наблюдений.