Баку, , 10:36 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Азербайджана. Об этом 11 августа сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы утром 11 августа, в 06:29 мск в граничащем с Россией Загатальском районе Азербайджана. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Эпицентр подземной стихии располагался в двух километрах от города Загатала (население около 20 тысяч человек). В эпицентре землетрясение ощущалось силой 4 балла.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Предыдущее землетрясение силой 4,9 баллов произошло в этом же районе Азербайджана 10 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Индонезии магнитудой 5,6. О пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

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