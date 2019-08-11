Улан-Удэ, 11 августа 2019, 10:25 — REGNUM
Три человека погибли при столкновении грузового поезда с легковым автомобилем в Кабанском районе Бурятии. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла на станции Боярск около 06:00 мск. Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Mitsubishi Libero.
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в ммент ДТП в салоне легкового автомобиля.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины ДТП. Устанавливаются личности погибших.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Азербайджане, в результате которого пострадали как минимум 19 человек.
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