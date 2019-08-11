Воскресенск, Московская область, , 08:03 — REGNUM

Судебные приставы пытаются взыскать с женщины, работающей дворником в одном из предприятий ЖКХ подмосковного Воскресенска, сумму в 2 млрд рублей, сообщает 11 августа местный портал «Воскресенские деловые вести».

Выбивание долга Kachestvo.ru

По данным источника, несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером и после собеседования подписала бумаги, которые сделали ее учредителем и директором компании, взявшей впоследствии в банке 32 млн долларов и обанкротившейся.

Также сообщается, что в 2016 году Драгомиловский суд Москвы на слушании, проходившем без участия женщины, постановил взыскать с неё задолженность и обязал её выплатить сумму долга в 1,82 млрд рублей и ещё 127,4 млн рублей исполнительного сбора.

Зарплата дворника на предприятии ЖКХ составляет 15 тысяч рублей, и половина её будет теперь уходить на погашение долга.

Отметим, в этом случае на погашение женщиной задолженности уйдет несколько сотен тысяч лет.