Пекин, , 06:02 — REGNUM

Число погибших в результате обрушившегося на Китай мощного тайфуна Лекима резко увеличилось после схода оползня в реку и достигло как минимум 28 человек, сообщает 11 августа The Associated Press.

Сообщается, что в результате схода оползня в реку, вода резко поднялась из берегов и затопила близлежащие дома, значительно разрушив их.

Кроме того, еще 20 человек остаются пропавшими без вести в провинции Чжецзян.

Как сообщалось ранее, мощный тайфун пришел на территорию Китая в ночь на субботу, 10 августа. В результате более одного миллиона человек были эвакуированы, более трех тысяч авиарейсов были отменены.

В воскресенье утром, порывы ветра снизились до тропического шторма, который продолжает медленное движение вдоль восточного побережья Китая.

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