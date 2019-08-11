Бразилиа, 11 августа 2019, 04:49 — REGNUM
Группа бандитов, скрывающих свои лица под капюшонами, совершила нападение на один из клубов в городе Мостардас на юге Бразилии, расстреляв девятерых человек, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ.
Сообщается, что при нападении члены банды обстреляли сотрудников и посетителей клуба, при этом погибли пять человек и ранения получили еще четверо.
Уходя преступники забрали у своих жертв кошельки и сотовые телефоны.
Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, никто из жертв не был ранее судим.
До настоящего времени сообщений о задержании подозреваемых не поступало.