Бразилиа, , 04:49 — REGNUM

Группа бандитов, скрывающих свои лица под капюшонами, совершила нападение на один из клубов в городе Мостардас на юге Бразилии, расстреляв девятерых человек, сообщает 11 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Сообщается, что при нападении члены банды обстреляли сотрудников и посетителей клуба, при этом погибли пять человек и ранения получили еще четверо.

Уходя преступники забрали у своих жертв кошельки и сотовые телефоны.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, никто из жертв не был ранее судим.

До настоящего времени сообщений о задержании подозреваемых не поступало.