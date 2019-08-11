Нейпьидо, , 01:30 — REGNUM

Жертвами порожденных муссонными дождями оползней в Мьянме стал 41 человек, сообщает 11 августа агентство Xinhua со ссылкой на пожарную охраны страны.

Обрушившиеся на азиатский регион муссонные дожди стали причиной массовой гибели людей и на полуострове Индокитай. Сообщается, что после того, как были обнаружены еще восемь тел погибших, общее число жертв трагедии достигло 41.

В настоящее время поисковые работы в месте трагедии продолжаются.

Напомним, сход крупного оползня со склона горы Ма-Лат произошел в 07:00 в пятницу, 9 августа. Под потоком грязи и камней были погребены 27 жилых домов и пять автомобилей. Пассажиров одного из затопленных авто удалось спасти.

Как сообщалось ранее, число жертв наводнений в Индии достигло 114 человек. Интенсивность дождей начинает снижаться.