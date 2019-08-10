Москва, , 23:39 — REGNUM

На юго-западе Москвы столкнулись два транспортных средства — эвакуатор и электромобиль Tesla. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД Российской Федерации.

ДТП произошло в субботу, 10 августа, на 40 км внутренней стороны МКАД. По последним данным, в результате аварии пострадали три человека.

«Произошло столкновение эвакуатора и электромобиля Tesla, — пояснил источник. — В результате автомобиль сгорел».

По его словам, сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

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