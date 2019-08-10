Киев, , 19:15 — REGNUM

В Полтавской области Украины столкнулись два транспортных средства — автобус «СЕТРА 317» и микроавтобус «Фольксваген LT 35». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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ДТП произошло в субботу, 10 августа, на трассе между селами Белоцерковское и Коноплянка в Великобагачанском районе. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще один получил различные травмы.

«Водитель автобуса «СЕТРА 317» допустил столкновение с микроавтобусом «Фольксваген LT 35», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

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