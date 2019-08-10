Архангельск, , 18:29 — REGNUM

Испытания ракеты, в ходе которых произошла авария в Архангельской области и погибли сотрудники Росатома, проходили на морской платформе. Как уточнили в департаменте коммуникаций Росатома, после завершения испытаний, произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. «После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — уточнили в госкорпорации.

«Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники безусловно были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — отметил собеседник.

Как пояснил Александр Уваров, главный редактор AtomInfo.ru, речь идёт о радиоизотопном источнике. «Он использует радиоактивный изотоп, который при работе источника просто распадается, там не идёт цепная реакция. В ходе распада выделяется энергия, эта энергия преобразуется в то, что нам нужно — в электроэнергию или тепловую энергию в зависимости от конструкции. То есть он представляет опасность, если его взять в руки и непосредственно находиться рядом с ним. Именно поэтому с ними работают определенным образом и предпринимают определенные меры защиты. Но сама по себе активность источника очень небольшая, это не атомный реактор. В нем нет всяких неприятных осколков деления, которые приводят к загрязнению. Она не представляет опасности уже на расстоянии нескольких десятков метров», — пояснил эксперт.

Уваров предположил, что в ходе аварии изотоп попал в воздух, активность оказалась в воздухе, что привело к локальному и кратковременному повышению фона, влияние которого на здоровье человека практически отсутствует.

Он рассказал, что во времена СССР было произведено более тысячи РИТЭГов для наземной эксплуатации. «Они используются там, где нужна небольшая энергия и где нет возможности получить ее из других источников. В условиях Крайнего Севера их использовали на маяках. Также они применяются в космосе, американцы их активно используют на межпланетных станциях. На марсоходах и луноходах тоже есть РИТЭГи. Также они применяются в кардиостимуляторах. И сейчас это направление развивается», — пояснил главный редактор AtomInfo.ru.