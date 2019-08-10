Великий Новгород, , 18:00 — REGNUM

В Новгородской области, по данным на 15:00 сегодня, 10 августа, наблюдается снижение уровней воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС. Значительных выпадений осадков не ожидается.

По данным ведомства, вода ушла с 41 приусадебного участка, подтопленными остаётся 95 подворий в пяти населённых пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов.

Из 14 участков размытых дорог восстановлено движение на четырёх. Работы продолжаются. Проезд пока ещё отсутствует к пяти населённым пунктам.

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Главное управление МЧС России по Новгородской области продолжает работу в режиме повышенной готовности во взаимодействии со специалистами «Новгородавтодора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в восстановительных работах задействованы более ста человек.

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