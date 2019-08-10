Челябинск, , 17:40 — REGNUM

В Челябинской области три ребёнка получили травмы в результате столкновения двух автобусов. ДТП произошло в районе 16:00 на дороге недалеко от СНТ «Локомотивный 2», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Осторожно дети Мвд.рф

Согласно предварительным выводам, водитель одного из автобусов, которые в сопровождении сотрудников ГИБДД ехали из детского лагеря, не удержал безопасной дистанции до автобуса, который шёл впереди. Произошло столкновение.

Пострадали две девочки 2009 года рождения, а также мальчик 2007 года рождения. У них лёгкие травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.