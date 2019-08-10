Анкара, , 16:20 — REGNUM

Принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Хафтанин и Гара. Отмечается, что в результате авиаудара были нейтрализованы шесть членов организации.

Напомним, на территории Турции запрещена деятельность РПК, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. Турецкими военными термин «нейтрализован» часто используется в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

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