Москва, , 16:10 — REGNUM

Сто пятьдесят деревьев было повалено сильным ветром в Москве в течение двух суток 8 и 9 августа. Об этом 10 августа сообщил журналистам вице-мэр города Петр Бирюков.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Бирюкова, за двое суток после объявления штормового предупреждения на территории города сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей.

Также вице-мэр города отметил, что в Москве за 8 и 9 августа выпало 26 мм осадков. При этом, несмотря на сложные погодные условия, травмирования населения удалось избежать.

Напомним, что ранее Бирюков сообщал, что в течение ночи с 8 на 9 августа ветром было повалено 27 деревьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что улучшения погодных условий в Москве, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать со второй половины дня 10 августа.

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