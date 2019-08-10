Куртамыш, Курганская область, , 15:04 — REGNUM

В Курганской области часть пассажиров сошедшего с трассы 10 августа автобуса покинули место происшествия с родственниками самостоятельно, для остальных был предоставлен автобус. В момент аварии в автобусе находилось 48 человек, из них четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Зауралью.

Госпитализация пострадавших спасателями Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Авария произошла утром 10 августа в 9:42 по местному времени (7:42 мск). Автобус марки KIA, следовавший с туристами на озеро Узково по маршруту Курган — Целинное опрокинулся в кювет на 79 км автодороги Курган — Куртамыш.

Прибывшими на место сотрудниками МЧС было установлено, что произошёл отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет. Произведя отключение аккумуляторной батареи, спасатели приступили к оказанию помощи пассажирам в эвакуации из опрокинувшегося автобуса.

Пострадали 16 человек. Большая часть из них от госпитализации отказалась. Всего в Куртамышскую центральную районную больницу было госпитализировано 5 человек, в том числе один ребёнок 2007 года рождения.

На место происшествия прибыл вертолёт Центра медицины катастроф, он же доставил врачей из Кургана. От Главного управления МЧС России по Курганской области была организована психологическая помощь пострадавшим.

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