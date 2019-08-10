Нейпьидо, , 15:08 — REGNUM

Как минимум 34 человека погибли в результате схода оползня на юго-востоке Мьянмы. об этом 10 августа сообщает агентство AFP.

Сход оползня произошёл в посёлке Паунг в штате Мон вечером 9 августа. Под завалами земли оказались как минимум десять домов с жильцами.

В результате поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 34 тела погибших. Спасено было не менее 47 человек, ещё около 80 человек числятся пропавшими без вести.

Операцию по спасению людей усложняют непрекращающиеся ливневые дожди, которые и стали причиной схода оползня.

Кроме того, за последние два дня в Мьянме из-за проливных дождей и вызванных ими наводнений свои дома покинули около 12 тысяч человек. Общее число людей, размещённых в эвакуационных пунктах, составило более 38 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 14 человек из-з схода оползня на месторождении нефрита в штате Качин на севере Мьянмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Как минимум 14 человек стали жертвами схода оползня в Мьянме