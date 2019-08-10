Москва, 10 августа 2019, 14:29 — REGNUM
Немногочисленные сторонники внесистемной оппозиции собираются сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Схахарова в Москве, чтобы помитинговать в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборов в Московскую городскую думу в качестве кандидатов.
Погода в столице плохая, идёт дождь.
Примерно в 13:00 сотрудники полиции открыли рамки металлоискателей и начали пропускать на митинг людей. Пока собралось несколько сотен человек.
Митинг должен был начаться в 14:00, однако его начало откладывают, так как людей очень мало.