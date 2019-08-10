Курган, , 14:38 — REGNUM

В Курганской области следственные органы выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, сошедшего с трассы. Предварительно установлено, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, СУ СКР по Курганской области.

Напомним, утром 10 августа опрокинулся рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. В автобусе находились 48 человек. Погибших нет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Пятеро, в том числе и один ребёнок, госпитализированы с травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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