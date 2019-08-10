Курган, , 14:25 — REGNUM

Автобус, перевернувшийся 10 августа в Курганской области, вёз туристов. Подробности об аварии с 16 пострадавшими пассажирами рейса Курган-Целинное сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Напомним, автобус вёз группу курганских туристов отдыхать на выходные на озеро Узково. В автобусе находилось 48 человек, из них 47 пассажиров. Все они были застрахованы. Собственник автобуса находится на месте происшествия, оказывает необходимую помощь.

Напомним, в субботу утром 10 августа опрокинулся рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. Погибших нет, 16 пострадавшим оказана медицинская помощь. Пятеро человек, в том числе и один ребёнок, госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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