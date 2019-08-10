Тюмень, , 13:46 — REGNUM

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, посягавшего на жизнь сотрудников Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Арсенал тюменского велосипедиста Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, 10 августа 2019 года около 00:20 по местному времени (22:20 мск) на улице Интернациональной города Тюмени двое сотрудников Росгвардии остановили велосипедиста для проверки документов. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования полицейских предъявить документы он открыл огонь из травматического пистолета.

В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Тюмени по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии