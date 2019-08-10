Нью-Дели, , 13:41 — REGNUM

Число погибших в результате наводнений в индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра выросло до 95. Об этом 10 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, предоставленные официальными властями страны.

Наводнения и оползни, вызванные муссонными дождями в Индии, вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. Эвакуированы более 100 тысяч человек, проживающих в штате Керал.

В нескольких районах штата Керал объявлено о наивысшем уровне погодной опасности. Также сообщается о закрытии международного аэропорта Кочин, который является самым загруженным в штате Керал. Воздушная гавань была закрыта из-за заболоченности рулёжной дорожки.

В штате Карнатака были затоплены 1024 населённых пункта и было эвакуировано более 200 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало о более 50 погибших в штатах Индии, затронутых муссонными дождями.

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