Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM

В пострадавших от сильного ливня районах Новгородской области организована работа трёх пунктов временного размещения, но эвакуация населения не проводилась. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Новгородской области.

Спасатели МЧС после ливня в Новгородской области Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новгородской области

В Демянском, Марёвском и Валдайском районах проведены заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуация и обеспечению пожарной безопасности. Главы районов держат ситуацию на персональном контроле.

Глава Демянского района Владимир Еремин лично объезжает подтопленные территории вместе со специалистами.

«Сегодня в нашем районе за сутки выпала месячная норма осадков. Из-за дождей вырос уровень воды в реке Явонь и других реках района. В зону подтопления попали несколько населённых пунктов Демянского района. Размыты дороги областного и местного значения. В районе объявлен режим повышенной готовности. Все службы района работают в аварийном режиме», — сообщил Еремин на своей странице в социальной сети Facebook.

В Марёвском районе, по словам главы района Сергея Горкина, ситуация стабилизировалась — вода перестала пребывать. Дорожники восстанавливают размытый участок на дороге Молвотицы — Воскресенское — Заселье. В ближайшее время приступят к восстановлению полотна по направлению Шинково — Афаносово — Луг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Новгородской области в зоне подтопления оказались 136 приусадебных участков в семи населённых пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов.

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