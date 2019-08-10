Тюмень, , 13:07 — REGNUM

Сотрудник Росгвардии ранен при задержании вооруженного и открывшего огонь по силовикам мужчины в Тюмени, сообщает 10 августа пресс-служба Росгвардии.

Также сообщается, что инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ведомства улицы Интернациональной города Тюмень. В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.

После этого бойцами Росгвардии для задержания преступника было применено табельное оружие, в результате нападавший был задержан и обезоружен, им оказался мужчина 1970 года рождения.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что в настоящее время жизнь 24-летнего раненного сотрудника Росгвардии находится вне опасности.