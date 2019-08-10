Великий Новгород, , 12:46 — REGNUM

В Окуловском, Демянском, Валдайском и Марёвском районах Новгородской области, где 9 августа из-за сильных ливней размыло дороги, идут восстановительные работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в работах принимают участие более 100 человек, из них 40 специалистов дорожных служб.

По данным регионального министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития, в восстановлении размытых дорог задействованы два экскаватора, три погрузчика, четыре грейдера, десять самосвалов.

Работы идут на дороге Яжелбицы — Дворец в Валдайском районе, объехать размытый участок пути можно через деревню Семёновщина. В Демянском районе вода сошла, что позволило дорожникам оперативно восстановить проезд по направлениям Демянск — Марево — Холм; Яжелбицы — Демянск — Старая Русса — Сольцы; Пески — Красная Горка. Работы продолжаются на дороге Истошно — Острешно — Вотолино.

В ночь на 10 августа размыв дороги произошёл близ деревни Демидово в Окуловском районе. В региональном министерства транспорта сообщили, что восстановление дорожного полотна начнётся здесь в ближайшее время.

На местах происшествий работают руководители и специалисты ГОКУ «Новгородавтодор». Оценивается ущерб, нанесённый дорогам, определяются необходимые для их восстановления меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 11:00 10 августа в регионе подтоплены 136 приусадебных участков, размыто 13 участков дорог, отсутствует проезд к шести населённым пунктам. Ситуация находится на личном контроле губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области 6 сёл и деревень оказались в изоляции после ливней