Додома, , 12:37 — REGNUM

В результате взрыва бензовоза в Танзании погибли более 60 человек. Об этом пишет местная газета The Citizen.

Инцидент произошел в городе Морогоро в районе Мсамву. Это в 200 км к западу от крупнейшего города в Танзании — Дар-эс-Салама.

По данным издания, бензовоз перевернулся при попытке избежать столкновения с мопедом. После опрокидывания топливо начало выливаться из бензовоза. Большое количество мотоциклистов попыталось собрать топливо для личных нужд. Прогремел взрыв.

Полиция обнаружила 61 тело.