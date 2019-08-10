Курган, , 12:29 — REGNUM

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Курганской области 9 августа увеличилось до 16 человек. Среди пострадавших один ребенок. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 августа рейсовый автобус Курган-Целинное опрокинулся в районе Куртамыша. В автобусе находились 47 пассажиров. Никто из них не погиб.

На данный момент известно о 16 пострадавших, среди которых один ребенок.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.