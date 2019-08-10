Чита, , 12:34 — REGNUM

Пропавшие накануне в Забайкалье ростовчанин и москвичка вышли на связь. Об этом 10 августа журналистам сообщила подруга путешественников.

По словам знакомой молодых людей, туристы нашлись в районе национального парка Алханай, который расположен в Агинском Бурятском округе. Оба путешественника живы.

Как пояснила подруга туристов, они заболели в пути и их приютил на несколько дней местный житель. Всё это время пара была без связи, поэтому не имела возможности сообщить вестей о себе.

Напомним, ранее сообщалось об исчезновении двух молодых людей, Дмитрия из Ростова-на-Дону и его подруги Натальи из Москвы. Пара путешествовала автостопом по России. Ранее ИА REGNUM сообщало, что вести от молодых людей их друзья перестали получать с 3 августа и спустя неделю обратились с заявлением о пропаже в УМВД по Забайкальскому краю, а также в волонтёрские поисковые организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанин и москвичка пропали во время путешествия по Забайкалью