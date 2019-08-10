Тюмень, , 11:55 — REGNUM

В Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из силовиков пострадал, нападавший был обезврежен. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он рассказал, что экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в ходе патрулирования на улице Интернациональной в Тюмени заметил возле одного из домов подозрительного мужчину.

Когда патрульные стали приближаться к подозрительному гражданину, тот кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия. Один из гвардейцев получил ранения. Его жизни ничего не угрожает.

Стрелок пытался скрыться, но он был задержан гвардейцами с применением табельного оружия.

Нападвший получил ранение в ногу. Его госпитализировала. Выяснилось, что предметом, который он швырял в гвардейцев был его рюкзак.