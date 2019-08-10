Якутск, , 11:49 — REGNUM

Ветолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на территории Ленского района в Якутии. Об этом 10 августа сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл на территории Чаяндинского нефтегазового месторождения, расположенного в Ленском районе Якутии. Вертолёт попытался совершить взлёт и задел хвостовой частью землю, после чего сразу же сел.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что вертолёт принадлежит авиакомпании UTair. Обстоятельства инцидента устанавливаются. В качестве предварительной версии причиной произошедшего назван отказ техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке вертолёта Ми-26 в Якутии. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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