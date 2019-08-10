Ачинск, Красноярский край, , 11:43 — REGNUM

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва боеприпаса на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом 10 августа сообщила пресс-службе правительства региона.

Из двенадцати пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Восемь человек были осмотрены врачами, им была дана консультация, после чего пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение.

Уточняется, что все пострадавшие — жители села Каменка, где находится военный склад, на территории которого произошло ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации жителей села Каменка Ачинского района после новой серии взрывов на территории военного склада. Охрану общественного порядка и имущества граждан обеспечивает полиция.

Также сообщалось о десяти пострадавших в результате взрыва 9 августа в Ачинском районе. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

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