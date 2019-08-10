Люксембург, , 11:18 — REGNUM

14 человек пострадали из-за торнадо, обрушившегося на два населённых пункта на юго-западе Люксембурга. Об этом 10 августа сообщает издание Deutsche Welle.

Стихия обрушилась на Люксембург вечером 9 августа. Под удар торнадо попали муниципалитеты Башараж и Петанж. По данным издания, скорость ветра в эпицентре стихии достигала 128 км/час. Смерч повалил множество деревьев и срывал крыши со зданий. Всего пострадали 160 строений, в том числе здание супермаркета.

На места происшествия выехали подразделения пожарной службы. Доступ ко многим зданиям был затруднён из-за заблокированных сломанными строительными конструкциями и мусором дорог.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о создании специального кризисного подразделения, а также о том, что пострадавшие от стихии получат помощь от правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших из-за торнадо в Люксембурге.

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