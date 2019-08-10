Копенгаген, , 11:15 — REGNUM

Взрыв произошёл возле полицейского участка в районе Норребро в столице Дании, городе Копенгагене. Об этом 10 августа сообщает полиция города в социальной сети Twitter.

Сообщение о взрыве полиция Копенгагена получила в 03:18 по местному времени (04:18 мск). Здание, в котором расположен полицейский участок, получило небольшие повреждения фасада.

В результате взрыва никто не пострадал. Место происшествия оцеплено. Полиция начала расследование. Проверяется связь данного взрыва со взрывом, который произошёл в Копенгагене вечером 6 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве возле здания налоговой инспекции в Копенгагене. В результате взрыва за медицинской помощью обратился один местный житель. Здание инспекции получило повреждения фасада, также пострадала наружная часть вестибюля.

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