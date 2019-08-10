Москва, , 11:16 — REGNUM

Двадцать авиарейсов задержано, ещё 12 отменено в аэропортах города Москвы. Об этом 10 августа следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса по состоянию на 10:03 мск, в аэропорту Домодедово отменены двенадцать авиарейсов, семь задержаны. Во Внуково задержаны два авиарейса, в Шереметьево задержаны 11 авиарейсов.

Причина изменений в расписании авиарейсов не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке 67 авиарейсов в аэропортах Москвы. Все изменения были связаны с резким ухудшением погоды в Москве и Московской области.

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