Москва, 10 августа 2019, 11:16 — REGNUM
Двадцать авиарейсов задержано, ещё 12 отменено в аэропортах города Москвы. Об этом 10 августа следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».
По данным сервиса по состоянию на 10:03 мск, в аэропорту Домодедово отменены двенадцать авиарейсов, семь задержаны. Во Внуково задержаны два авиарейса, в Шереметьево задержаны 11 авиарейсов.
Причина изменений в расписании авиарейсов не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке 67 авиарейсов в аэропортах Москвы. Все изменения были связаны с резким ухудшением погоды в Москве и Московской области.
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