Ачинск, Красноярский край, , 10:29 — REGNUM

После новой серии взрывов на военном складе под Ачинском все жители близлежащего села Каменка вновь эвакуированы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Полиция обеспечила эвакуацию жителей села Каменка и в усиленном режиме обеспечивает охрану общественного порядка и имущества граждан.

Напомним, что накануне, 9 августа, на складе боеприпасов под Ачинском вновь начались взрывы. Пострадали как минимум 10 человек. По предварительным данным, взрывы начались после того, как молния попала в стеллаж со снарядами.

Первый раз взрывы на этом складе начались 5 августа после пожара в помещении с порохом для артиллерийских снарядов.