Сунжа, Ингушетия, , 10:04 — REGNUM

Как минимум шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке с последущим возгоранием в Сунженском районе в Ингушетии. Об этом ИА REGNUM 10 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Взрыв произошёл в 22:53 мск 9 августа на пропановой заправке в городе Сунже на улице Свердлова. Огонь перекинулся на находящуюся рядом шиномонтажную мастерскую.

Общая площадь возгорания составила 652 кв. метра. На месте пожара работали 28 сотрудников МЧС. К ликвидации пожара были привлечены восемь единиц техники.

Все пострадавшие были доставлены в Сунженскую Центральную Районную больницу города Сунжа. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии помещены в отделение интенсивной терапии.

По предварительным данным, причиной взрыва с последовавшим пожаром могло стать нарушение правил и техники безопасности.

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