Москва, , 09:51 — REGNUM

9 августа 2019 года сотрудниками Следственного департамента МВД РФ задержан Афонькин Владимир Николаевич. Задержанный обвиняется в организации вымогательства в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у известных предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена. Сумма, которую, согласно предъявленному обвинению, вымогали Афонькин и другие соучастники преступления, составила 50 миллионов долларов США. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее по этому делу были арестованы и находятся в СИЗО экс-депутат Государственной Думы предприниматель Леонид Маевский и его пресс-секретарь Максим Букин.

По информации, полученной от источников, близких к следственным органам, гражданин Афонькин может являться организатором преступления, а также иметь отношение и к иным масштабным мошенническим действиям в России и за рубежом, по которым следственными органами также ведётся расследование.