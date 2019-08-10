Чита, , 09:49 — REGNUM

Двое молодых людей, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение об исчезновении 26-летнего Дмитрия из Ростова-на-Дону и 30-летней москвички Натальи поступило в органы внутренних дел Забайкальского края. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

Согласно информации, которую сообщило издание «Чита. ру» со ссылкой на друзей пропавших, молодые люди путешествовали автостопом по России. На связь никто из пары не выходил с 3 августа, хотя обычно сообщения от туристов в соцсетях и различных мессенджерах приходили через день-два.

До потери связи с ними путешественники находились на территории Агинского района Забайкальского края. Информации о местонахождении пары нет нигде, телефоны у ребят отключены.

Знакомые путешественников, кроме заявления в полицию, обратились также в волонтёрские поисковые отряды. Всех, кто владеет информацией о возможном о местонахождении пропавших, просят обращаться в отделение полиции.

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