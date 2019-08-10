Бишкек, , 08:43 — REGNUM

Состояние начальника Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, который пострадал при попытке задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, остается крайне тяжелым. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранении Киргизии.

В ведомстве уточнили, что состояние остальных пострадавших стабильное, но Курманкулов находится в крайне тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. Всего в медицинских учреждениях остаются 11 человек, пострадавших в результате столкновений в селе Кой-Таш.

Напомним, что 7 августа спецназ Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии попытался задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, который был лишен статуса и неприкосновенности и обвинен в коррупции.

Первые попытки штурма резиденции Атамбаева не удались. Экс-президен сам сдался властям спустя сутки. В ходе операции погиб один сотрудник спецназа, пострадали 98 человек.