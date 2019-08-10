Гуадалупито, , 08:37 — REGNUM

Трагедией закончилось кругосветное путешествие для 31-летнего учителя начальных классов из Япокии. Фумихико Сато погиб в ДТП на территории Перу, сообщает 8 августа The Japan Times.

Как стало известно, японец на велосипеде был сбит грузовиком в городе Гуадалупито на северо-западе Перу.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 августа. Местные СМИ сообщили, что уроженец Японии получил серьезную травму головы, был доставлен в больницу, однако вскоре скончался.

Полиция Гуадалупито задержала 46-летнего водителя грузовика. Ведется расследование.

Жертвой несчастного случая стал 31-летний уроженец Сакуры, префектура Тиба, Фумихико Сато. Японец проработал восемь лет учителем начальной школы, после чего решил объехать весь мир на велосипеде. Сато вел свой блог, где рассказывал о достопримечательностях разных стран. 31 июля он прибыл в Перу, где через четыре дня трагически закончилось его кругосветное путешествие.